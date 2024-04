Kamil Grosicki o mistrzostwach Europy w Niemczech: Celem jest wyjście z grupy i tak do tego podchodzimy

Reprezentacja Polski powalczy o awans z grupy na Euro 2024

Na Euro 2024 Polska zagra w grupie D razem z Francją, Austrią i Holandią. To ekipy z europejskiej czołówki, dlatego awans do fazy pucharowej wydaje się niezwykle ciężki. Francja to drużyna, która znajduje się na 2. miejscu rankingu FIFA. Holendrzy są na 6. pozycji, a ich skład naszpikowany jest wielkimi gwiazdami. Austria to z pewnością najsłabszy rywal Polski, gdyż zajmuje 25. miejscu w rankingu FIFA, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy się go bać.

Jednym z zawodników z Ekstraklasy, którzy mogą dostać powołanie na mistrzostwa Europy, jest Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin w obecnym sezonie polskiej ligi ma na swoim koncie 11 bramek i 14 asyst. "Turbo Grosik" ma już 35 lat, ale nadal jest w stanie rozruszać grę na skrzydle kadry narodowej. W wywiadzie z WP Sportowe Fakty zawodnik "Portowców" opowiedział o celach na Euro. - Celem jest wyjście z grupy i tak do tego podchodzimy - stwierdził Grosicki.