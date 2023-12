Paul Will, czyli były zawodnik Bayernu Monachium może trafić do Ekstraklasy. Media: Lider obserwuje niemieckiego pomocnika

Transfery Śląska Wrocław - zima 2023/24

Śląsk Wrocław to bez wątpienia największa rewelacja obecnego sezonu PKO Ekstraklasy. WKS jeszcze kilka miesięcy temu bił się o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a teraz jest liderem całej ligi. Z tyłu zostawił Lecha Poznań, Legię Warszawa, oraz obecnego mistrza, czyli Raków Częstochowa.

Nic dziwnego, że Śląsk podczas zimowego okienka transferowego będzie chciał się wzmocnić. Ekipa Jacka Magiery wie, że walka o mistrzostwo Polski jest realna, dlatego potrzebna jest silna oraz szeroka ławka. WKS zabezpieczył się na wypadek potencjalnego odejścia Erika Exposito i zatrudnił Patryka Klimalę, który będzie mógł zacząć grać od nowej rundy. Mówi się, że blok defensywny zostanie wzmocniony przez Simeona Petrowa - bułgarskiego środkowego obrońcę.

Według informacji TVP Sport Śląsk Wrocław chce także sprowadzić kogoś do środka pola. Na celowniku lidera Ekstraklasy miał znaleźć się Paul Will - niemiecki pomocnik, który w przeszłości grał w Bayernie Monachium. 24-latek w 2018 roku został sprowadzony z Kaiserslautern przez "Die Roten" z łatką wielkiego talentu. Jego kariera nie potoczyła się jednak według planu. Obecnie jest piłkarzem trzecioligowego Dynamo Drezno. W kampanii 2023/24 wystąpił w 19 meczach, w których strzelił jedną bramkę. Jego umowa dobiega końca w czerwcu 2024 roku, dlatego cena za pomocnika może być promocyjna. Will w Śląsku miałby zastąpić Marcela Zyllę, który według doniesień medialnych dostał zielone światło na odejście z klubu.