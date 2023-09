Piast Gliwice będzie miał nowego sponsora głównego. Kuchnia Vikinga zawita na koszulkach ekipy z Okrzei. Dwuletnia umowa

Kuchnia Vikinga rozpocznie wkrótce współpracę z Piastem Gliwice, który nie miał głównego sponsora. Firma cateringowa ma uznaną markę na rynku, chociaż ostatnio renoma spółki ucierpiała. Wszystko za sprawą artykułu na portalu fronstory.pl.

O szczegółach, o porozumieniach i o kulisach zakończonych współprac mówi w rozmowie z GOL24 Właściciel Kuchni Vikinga Łukasz Dawidziuk.

Piłka nożna od zawsze miała ważne miejsce w moim życiu i duży wpływ na to kim jestem dzisiaj, a ludzie, z którymi kiedyś dzieliłem szatnię, dziś są moimi współpracownikami. Chociaż korki zmieniliśmy najwygodniejsze buty i co dzień widzimy się w biurze a rzadziej na trawie, to mogę liczyć na nich w tym samym stopniu, co wcześniej.