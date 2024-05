Pierwsze potwierdzone transfery w Ekstraklasie. Lista na lato 2024 jest już całkiem długa

Transfery w Ekstraklasie: Kto się wzmocnił, a kto osłabił?

Póki co doszło tak naprawdę do ogłoszenia... jednego wzmocnienia. To Górnik Zabrze przedstawił pierwszego zawodnika na nowy sezon. Inne kluby skupiły się na przedłużeniu kontraktów albo potwierdzeniu rozstań.

Największe zmiany kadrowe nastąpiły w Cracovii. Tymczasowy trener Dawid Kroczek stał się docelowym. Spośród jego podopiecznych nową umowę dostał jedynie Otar Kakabadze, który może wystąpić na Euro 2024. Odchodzi co najmniej czterech jego kolegów.

Lista transferów w Ekstraklasie - stan na 23 maja