Dariusz Stalmach wróci do PKO Ekstraklasy? Raków Częstochowa kusi piłkarza

Dariusz Stalmach na celowniku Rakowa Częstochowa

Z pewnością latem w ekipie częstochowian szykuje się kolejna przebudowa składu. Co chwilę w przestrzeni medialnej pojawiają się nazwiska kolejnych piłkarzy, którzy mogliby zasilić szeregi Medalików. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, klub zainteresowany jest sprowadzeniem 18-letniego Dariusza Stalmacha . Młody Polak regularnie występuje w młodzieżowej drużynie AC Milan , do której trafił w 2022 roku z Górnika Zabrze.

Już wiadomo, że Raków w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Na początku maja klub poinformował, że z końcem sezonu rolę szkoleniowca przestanie pełnić Dawid Szwarga, a we wtorek, 21 maja ogłoszono, że na stanowisko trenera Medalików wraca Marek Papszun.

Nastolatek przez dwa lata nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny czołowego włoskiego klubu i ewentualne przejście do Rakowa byłaby dla niego szansą na rywalizowanie w seniorskiej piłce. Wiosną dotarł ze swoim zespołem do finału młodzieżowej Ligi Mistrzów, w którym AC Milan przegrał z greckim Olympiakosem 0:3.