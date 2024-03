Piłkarska reprezentacja Polski kobiet przed Ligą Narodów. Nina Patalon: "Naszym celem jest awans na Mistrzostwa Europy"

- W dywizji A są wyżej notowane od nas zespoły. To nie będzie łatwe zadanie, ale tak długo jak można, trzeba narzucać swój styl gry. Nie będzie to się działo przez 90 minut, ale zrobimy wszystko, żeby nasza filozofia była widoczna. Mam świadomość siły rywalek, ale nie chcę, żebyśmy traciły charakter, który miałyśmy od początku. Mamy określony styl i będziemy dążyć do złamania przeciwnika - oświadczyła selekcjonerka .

Patalon twierdzi, że zdecydowanym faworytem grupy jest reprezentacja Niemiec, ale Polki są w stanie powalczyć z Austriaczkami i Islandkami o drugie miejsce, które da bezpośredni awans na przyszłoroczne ME.

- Niemki są w pierwszej piątce rankingu FIFA. Są najwyżej notowane i najbardziej utytułowane spośród tej grupy. To wielokrotne mistrzynie Europy i świata. Doszły do finału Euro 2022, gdzie przegrały dopiero z reprezentacją Anglii. To bardzo dobry zespół, którego reprezentantki grają w lidze angielskiej i niemieckiej. Mają ciekawy, elastyczny styl. To jednak kapryśny zespół, który w kilka minut potrafi odmienić losy spotkania i zdobyć trzy bramki, ale notuje też słabsze momenty. Czasami mają zadyszkę, ale na papierze są faworytem, bo ich piłkarki to światowy top - oceniła.