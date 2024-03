Reprezentacja Polski kobiet awansowała na mistrzostwa Europy do lat 17

- Jestem naprawdę silnym zespołem, zrobiliśmy niesamowity progres w ciągu ostatniego roku. Zbudowaliśmy zespół, który potrafi wygrywać ze wszystkimi, a to już było nasze 11. zwycięstwo. Ta drużyna daje mi wiele energii do pracy, a wyzwaniem dla mnie było ją rozwinąć i to mi się udało. Musimy teraz poczekać na losowanie, mam swoje typy, ale co los da - z tymi rywalami zagramy - podsumował Kasprowicz.