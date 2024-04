Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Ostatnio spotkała się z Lukasem Podolskim. Na Instagramie ma masę fanów

Alisha Lehmann - najpiękniejsza piłkarka świata

Alisha Lehmann to 25-latka określana jako najpiękniejsza piłkarka na świecie. Obecnie reprezentuje barwy Aston Villi, ale wcześniej grała także w West Hamie i Young Boys Berno. Urodziła się w Tägertschi w Szwajcarii. Na Instagramie obserwuje ją aż 17 milinów fanów. Sława miewa także te negatywne strony. - Wiele osób widzi tylko stronę pozasportową, a nie to jak gram w piłkę nożną. Czasami jestem rozczarowana, ponieważ ciężko pracuję każdego dnia - powiedziała w rozmowie z "The Times".

Niedawno Alisha Lehmann spotkała się z... Lukasem Podolskim, czyli zawodnikiem Górnika Zabrze. Zawodniczka odwiedziła także Mangal Döner, czyli restaurację niemieckiego zawodnika. Lehmann brała udział w turnieju halowym "The Baller League" w Niemczech, który trwał od stycznia do kwietnia. 25-latka była jedną z trenerek.