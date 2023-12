Piłkarski weekend w Europie. FC Barcelona w derbowym meczu zagra z Gironą, wielkie mecze w Anglii oraz we Włoszech

Serie A. Juventus mierzy się z Napoli. Dwóch Polaków na jednego

Juventus nie wygrał żadnego z ostatnich czterech meczów z Napoli: trzy razy przegrał i raz zremisował. Teraz jednak to "Stara Dama" jest faworytem. Wszystko wskazuje na to, że turyńczycy jako jedyni dotrzymają w tym sezonie tempa prowadzącemu Interowi Mediolan, który zgromadził 35 punktów . Zajmujący trzecie miejsce AC Milan ma 29.

Premier League. Trudny mecz Arsenalu w Birmingham. Manchester City będzie chciał się odkuć

Tego dnia najciekawiej będzie jednak w Anglii, gdzie świetnie spisująca się Aston Villa, która w środę pokonała u siebie mistrza Manchester City 1:0, podejmie prowadzący w tabeli Arsenal. "Kanonierzy" mają 36 punktów po 15 kolejkach i wyprzedzają sobotniego rywala o cztery. Między nimi sklasyfikowany jest Liverpool z 34 punktami. Broniący tytułu "The Citizens" mają 30 i są na czwartej pozycji.

Szkoleniowiec Aston Villi Unai Emery będzie miał coś do udowodnienia w meczu w Birmingham, bo w przeszłości Bask prowadził Arsenal. W trudnych dla klubu chwilach dotarł z nim do finału Ligi Europy, ale wyniki w ekstraklasie nie były zadowalające, dlatego 52-letni trener został zwolniony niemal równo cztery lata temu. Po nim londyńską ekipę przejął Hiszpan Mikel Arteta, który prowadzi ją do dziś.