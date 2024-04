Piłkarski weekend w Europie. Robert Lewandowski nie zagra, bo w Hiszpanii czas na finał Pucharu Króla

Liga angielska. Walka o tytuł trwa!

Do końca sezonu wymienione zespoły nie zagrają już ze sobą, więc "Kanonierzy" i "The Citizens" muszą liczyć na potknięcie Liverpoolu, który ma wszystko w swoich rękach.

W niedzielę o godz. 16.30 "The Reds" zmierzą się w szlagierze 32. kolejki na wyjeździe z Manchesterem United . "Czerwone Diabły" zajmują szóste miejsce z dorobkiem 48 pkt i tylko teoretycznymi szansami zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów.

Ekipa United spisuje się ostatnio słabo, przegrała trzy z pięciu ligowych meczów, ale dysponuje na tyle mocną kadrą, że jest w stanie postawić się na Old Trafford rozpędzonemu liderowi. A potrafi to zrobić, co udowodniła 17 marca. Pokonała wówczas Liverpool 4:3 po dogrywce w ćwierćfinale Pucharu Anglii.