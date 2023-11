Piłkarskie Orły. Blaz Kramer z Legii Warszawa goni swojego klubowego kolegę. Słoweniec na najniższym stopniu podium

Piłkarskie Orły. Blaz Kramer coraz wyżej w klasyfikacji!

Listopad snajper z przeszłością m.in. w rezerwach niemieckiego Wolfsburga rozpoczął wręcz znakomicie. W Fortuna Pucharze Polski w barwach stołecznego zespołu wpisał się dwukrotnie na listę strzelców i walnie przyczynił się do wyeliminowania pierwszoligowego GKS-u Tychy (3:0) z 1/16 rundy krajowego pucharu.

Josue na szczycie klasyfikacji, Kramer rozpoczął pościg

Josue aktualnie przewodzi w naszej klasyfikacji z dwiema bramkami na koncie, choć ma tyle samo trafień, co trzeci Kramer. Jak to możliwe? A więc... wyższy współczynnik mają jednak mecze ligowe w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Portugalczyk częściej wpisywał się na listę strzelców i był wiodącą postacią swojej drużyny. Nie oznacza to jednak, że Kramer poprzestanie na dotychczasowej liczbie trafień. Z pewnością będzie chciał powalczyć ze swoim klubowym kolegą.