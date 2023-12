Piłkarskie Orły. Ciasno za plecami lidera. Gracze Radomiaka dobrze rozpoczęli miesiąc i znaleźli się w czołówce

Piłkarskie Orły. Radomiak obudził się na koniec roku. Pomocnicy może namieszać w grudniu

Lisandro Semedo jest trzy lata starszy od swojego partnera z zespołu i oprócz obywatelstwa portugalskiego, ja także paszport z Wysp Zielonego Przylądka. W reprezentacji tego kraju zagrał 16 razy i zdobył 2 bramki. Urodził się w portugalskim Setúbal, a piłkarską karierę rozpoczynał w akademii Sportingu Lizbona. W odróżnieniu od drugiego skrzydłowego, Lisandro za granicą jest już od 2015 roku. Wtedy został wytransferowany do Reading. Potem grał jeszcze na Cyprze, w Holandii i Grecji. Do Radomiaka przyszedł w lipcu tego roku z holenderskiego Fortuna Sittard. W tym sezonie PKO Ekstraklasy strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty.

Piłkarskie Orły to akcja skierowana do piłkarek i piłkarzy występujących od ekstraklasy do czwartej ligi włącznie. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych strzelczyń i strzelców zarówno w skali całego kraju, jak i w poszczególnych województwach. Oddzielnie nagradzamy laureatów miesiąca i roku, a strzelone gole mnożymy zgodnie ze współczynnikiem danego szczebla: dla ekstraklasy/ekstraligi to 2; dla pierwszej ligi - 1,75; dla drugiej ligi – 1,5; dla trzeciej ligi – 1; dla czwartej ligi – 0,625; dla Pucharu Polski – 2; dla Europejskich Pucharów – 2,5.