Górnik Zabrze przetrwał mimo gry w dziesiątkę. Cenny wynik z Radomiakiem Radom

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Górnik Zabrze 1:1

Strzelanie w meczu rozpoczął Górnik. To była 19 minuta, gdy piłka zatrzepotała w siatce. Wywalczył ją i umieścił Lawrence Ennali - ten sam, który wcześniej znalazł sposób na bramkarza Pogoni Szczecin (1:0). Dziś zaliczył przechwyt na połowie, po czym stamtąd ruszył do zagrania od Adriana Kapralika, by finalnie ze spokojem pokonać Alberta Posiadałę.

Przed przerwą Radomiak stworzył trzy sytuacje. Najpierw zablokowani zostali Edi Semedo i Pedro Henrique domagający się jeszcze rzutu karnego (bezskutecznie). Dopiero po wrzutce z rzutu rożnego do wyrównania doprowadził stoper Raphael Rossi. Asystował mu najlepszy wówczas na murawie Rafał Wolski.

W drugiej połowie zaczął mocniej padać śnieg. Górnik już od 52 minuty musiał biegać za piłką w dziesiątkę, gdy sędzia w konsekwencji dwóch żółtych wyrzucił Norberta Barczaka. 18-latek niepotrzebnie zahaczył Wolskiego na jego połowie.