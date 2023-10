Piłkarskie Orły. Gole polskich drużyn w europejskich pucharach. Aż 58 od marca. Kto najskuteczniejszy? Jacek Czaplewski

Od lewej: Velde, Muci, Marchwiński, Koulouris i Pekhart Adam Jastrzębowski, Adam Jankowski, Andrzej Szkocki

Piłkarskie Orły. Ten rok jest nadzwyczaj udany dla polskich zespołów występujących w europejskich pucharach. Lech Poznań wprawdzie nie awansował znów do grupy Ligi Konferencji, ale w kwietniu rywalizował z Fiorentiną w ćwierćfinale tych rozgrywek. Raków Częstochowa po nieudanym szturmie na Ligę Mistrzów wylądował w Lidze Europy, a Legia Warszawa spróbuje pójść za ciosem w Lidze Konferencji po ograniu w magicznym stylu Aston Villi. Nasze drużyny od marca do września zdobyły na arenie europejskiej aż 58 bramek i na tym na pewno nie poprzestaną. Co jednak najciekawsze, mimo tylu trafień póki co nie udało się wyłonić najlepszego strzelca. Po cztery gole strzeliło bowiem pięciu zawodników.