Piłkarskie Orły. Stal Mielec znalazła nowego Saida Hamulicia? Ilya Shkurin to białoruska gwiazda Biało-Niebieskich

Zasady rankingu "Piłkarskie Orły"

Ilya Shkurin wyróżnia się w Ekstraklasie

Gwiazdą Stali Mielec w rundzie jesiennej sezonu 2022/23 był Said Hamulić. Bośniacki napastnik z holenderskimi korzeniami wszedł do naszej ligi "z buta". Młody zawodnik wystąpił w 17 meczach, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. Jego wkład był nieoceniony. Zimą po Hamulicia zgłosiło się FC Toulouse z Ligue 1. 2,5 miliona euro przekonało Stal do sprzedaży swojej gwiazdy.