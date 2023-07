Piłkarskie Orły. Wyjątkowy kapitan aspirującego Stomilu Olsztyn do powrotu na zaplecze PKO Ekstraklasy

Stomil Olsztyn w sezonie 2021/22 spadł z Fortuna 1. Ligi. Od tego czasu drużyna prowadzona przez trenera Patryka Czubaka marzy o powrocie do zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Na koniec zeszłego sezonu zasadniczego zajęli wysokie czwarte miejsce, które dało im prawo gry w barażach o awans na zaplecze PKO Ekstraklasy. W półfinale trafili na Wisłę Puławy, którą pewnie pokonali 3:1 i przypieczętowali awans do finału. Jedną bramkę dla olsztynian zdobył nie kto inny jak rewelacyjny kapitan zespołu - Karol Żwir, który również w finale baraży swoim trafieniem doprowadził do rzutów karnych.

Jeden krok dzielił ich od awansu, ale na przeszkodzie stanął - Motor Lublin.

- Niewątpliwie finały mają to do siebie, że najmocniej bolą, kiedy perspektywa potencjalnego zwycięstwa jest tak bliska. Nie może być bliżej niż w przypadku rzutów karnych. Natomiast my już o tym zapomnieliśmy