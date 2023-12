Piłkarze Juventusu zapytani o ulubione danie. Wojciech Szczęsny rozbawił internautów: Bigos, pierogi, żurek

Szczęsny o ulubionym daniu: Bigos!

Większość zawodników na tak zadane pytanie odpowiedziała: "Pasta". Czyli makaron. Tak stwierdzili choćby Arkadiusz Milik, Weston McKennie czy Filip Kostić. Adrien Rabiot mówił o przegrzebkach śródziemnomorskim, pojawiły się tez głosy za lasagną, gulaszem brazylijskim czy wreszcie pizzą. Nagranie w ciągu paru godzin wyświetlono prawie 800 tys. razy.

Wyłamał się Szczęsny. Choć od wielu lat nie mieszka na stałe w Polsce (do Anglii wyfrunął w 2006 roku, we Włoszech jest od 2015) to wciąż najwyraźniej ma sentyment do naszej wspaniałej kuchni. Wyznał bowiem, że najbardziej lubi nasz bigos, pierogi i żurek!

Szczęsny wie, co dobre. Pierogi i żurek znalazły się na liście stu najlepszych dań z całego świata. Internetowy przewodnik kulinarny "TasteAtlas" umieścił te dania kolejno na 34. i 98. miejscu, posiłkując się ocenami 400 tys. użytkowników. Ponoć najlepsze pierogi można znaleźć w jednej z restauracji w Krakowie, zaś najlepszy żurek oferuje Warszawa.