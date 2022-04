Piłkarze Lechii Gdańsk obchodzą ramadan. Nie jedzą i nie piją od świtu do zmierzchu. Tomasz Kaczmarek: Zwracamy uwagę na obciążenia

- Warta z piłką gra bez większego ryzyka, trochę bardziej schematycznie, z nastawieniem na wynik. Oczekuję bardzo niewygodnego meczu - dodaje Kaczmarek.

To rywalizacja najmłodszych trenerów. Kaczmarek we wrześniu skończy 38 lat, Dawid Szulczek w styczniu obchodził 32. urodziny. - Trener Warty potwierdza, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Przypomnę, że w Stali Mielec w zeszłym sezonie pojawił się trener Gąsior (73 lata - red.), który też zrobił fantastyczny wynik. Znam to z Niemiec, z Bundesligi. To idzie falami. Jeden młody trener robi dobrą robotę i nagle wszyscy chcą młodego trenera. Później przychodzi starszy, bardziej doświadczony trener, który ratuje klub i nagle wszyscy szukają następnego Juppa Heynckesa - tłumaczy Kaczmarek.

Od początku kwietnia do maja trwa ramadan. W tym czasie muzułmanie spożywają tylko dwa posiłki: po zachodzie słońca i przed świtem. W Lechii ten rygor dotyczy Ilkaya Durmusa i Bassekou Diabate. - Pytamy ich jak się czują, zwracamy uwagę na obciążenia. W tym temacie dzięki pracy w Niemczech i w Egipcie mam bardzo duże doświadczenie. W 2012 roku z kadrą Egiptu byłem w Londynie na Olimpiadzie i w tym czasie był ramadan. Chłopcy od 5 do 23:30 nie jedli i nie pili nawet w dzień meczu. To było bardzo wymagające. Głowa odgrywa szczególną głowę. Miałem wrażenie, że niektórzy w tym okresie są jeszcze mocniejsi, bardziej odporni. To coś spirytualnego. Niektórzy niesamowicie cierpią. Ilkay i Bassekou bardzo dobrze sobie radzą. Nie robią tego po raz pierwszy. Obaj w Zabrzu potwierdzili, że są mentalnie do tego okresu przygotowani - potwierdza trener Kaczmarek.