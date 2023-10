Piłkarze z wygasającymi kontraktami. Gwiazdy i młode talenty PKO Ekstraklasy. Zobacz ranking TOP 10

Wygasające kontrakty piłkarzy z PKO Ekstraklasy

Młodzi i perspektywiczni, albo po trzydziestce, ale za to gwarantujący solidny poziom. Fachowcy od rzutów wolnych, atmosfery w szatni, aspirujący albo już występujący w kadrze narodowej. Bramkarze, obrońcy, pomocnicy, napastnicy - słowem, od wyboru do koloru. Taka wkrótce będzie lista zawodników do wzięcia, gotowych podjąć nowe wyzwania.

Warto sięgać po zawodników bez kontraktu, o czym świadczy przykład Legii Warszawa. Tylko latem dyrektor sportowy Jacek Zieliński namówił na grę Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa, Marka Guala z Jagiellonii Białystok, a z zagranicy Juergena Elitima.

Ciekawie zrobi się ponownie w styczniu, kiedy ligowcy z krótkimi umowami będą mogli podjąć rozmowy. Teoretycznie od lipca do pozyskania z wolnego transferu będą np. kapitan Legii Warszawa czy jeden z najlepszych stoperów Lecha Poznań, z którym wiąże się jednak pewne ryzyko...