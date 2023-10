PKO Ekstraklasa. Adrian Siemieniec przed wtorkowym meczem z Lechem Poznań: Chcemy, by tożsamość Jagiellonii była niezmienna

PKO Ekstraklasa. We wtorek zaległy mecz Lecha z Jagiellonią

- Nasze założenia i plany są niezmienne, jedziemy po to samo - podkreśla trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Zwraca uwagę, że Lech to zespół, który co roku walczy o czołowe miejsca i aspiruje do gry w europejskich pucharach. - To będzie naprawdę trudny mecz i takiego się spodziewamy, ale to nie zmienia naszego nastawienia i celu - dodał.

- Chciałbym, żeby ta nasza tożsamość i to, w jaki sposób chcemy wyglądać na boisku, jak chcemy grać, było niezmienne. Niezależnie od środowiska, momentu, przeciwnika, pogody, stadionu, liczby kibiców - to nie ma znaczenia. Chcemy, żeby ta Jagiellonia była zawsze taka i będziemy starać się to robić. Ale to nie jest takie proste, potrzebujemy nadal dużo czasu, żeby się doskonalić - zaznaczył szkoleniowiec białostoczan.