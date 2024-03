PKO Ekstraklasa. Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice przed meczem z Radomiakiem: Zmiana wyników musi nastąpić szybko

Gliwiczanie w czterech tegorocznych spotkaniach ekstraklasy wywalczyli punkt. Pokonali mistrza kraju Raków Częstochowa 3:0 w ćwierćfinale Pucharu Polski, ale trzy dni później w Chorzowie doznali porażki 0:3 z beniaminkiem ligi Ruchem.

Zespół z Radomia zanotował też słaby wiosenny start (0:6 z Cracovią, 0:4 z Pogonią Szczecin), a w ostatniej kolejce wygrał ze Stalą Mielec 2:1.

- To pokazuje ogólny obraz ligi. Nie można brać pod uwagę, że jakiś mecz drużynie nie wyszedł i nagle jest słabsza. Patrząc na to, jak Radomiak wypadł w pierwszych dwóch spotkaniach, to na kolejne nie powinien wychodzić. A pokazał, że to nie miało żadnego znaczenia. Najbardziej wiarygodny jest ten ostatni mecz ze Stalą. To zła informacja dla nas, bo rywal jest na fali wznoszącej, ale i dobra, bo pokazuje, że i my, po naszych słabszych wynikach w lidze, możemy liczyć na przemianę