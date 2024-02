PKO Ekstraklasa. Bartłomiej Pawłowski, kapitan Widzewa Łódź: Każdy wie, że derby to spotkanie wyższej rangi

Derby Łodzi odbędą się przy komplecie publiczności, co oznacza, że na trybunach będzie ponad 15 tys. widzów. Na stadionie przy al. Unii mają być też kibice Widzewa. ŁKS na to spotkanie przekazał kibicom Widzewa 907 biletów. Trener gości przekonywał, że większość jego piłkarzy wie, jak wyglądają derby Łodzi i nie będzie zaskoczona towarzyszącej spotkaniu atmosferze na trybunach. Jak mówił, wszyscy w Widzewie są świadomi rangi meczu i gotowi do konfrontacji z rywalem zza miedzy.

- Nie tak dawno byłem na tym stadionie (ŁKS) w barwach Stali Rzeszów, do której kibice nie byli zbyt pozytywnie nastawieni. Pamiętam epitety w stronę Bartka Poczobuta, ale to nie zrobiło na nim wrażenia, bo on, jak i my tutaj jesteśmy od tego, żeby robić swoją robotę. Oczywiście na większości trybun nie będziemy mieli wsparcia, ale najważniejsze, żeby skupić się na tym na co mamy wpływ. Wpływ mamy na to, żeby wrócić na pozycje, żeby nie wahać się w podejmowaniu decyzji. W mojej roli jest bycie wrażliwym na to, kto jest gotowy i odpowiednio nastawiony - przekonywał 38-letni szkoleniowiec.