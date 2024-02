PKO Ekstraklasa budzi się z zimowego snu. Kto zostanie nowym mistrzem Polski?

PKO Ekstraklasa wznawia grę po przerwie

- Czuję to! Zniszczymy wszystkich - przekonywał piłkarzy Lecha Poznań na jednym z treningów Mariusz Rumak wybrany jeszcze w grudniu na następcę Johna van den Broma. Nowy stary-trener ma sporo do udowodnienia, podobnie jak powracający po aferze dopingowej stoper Bartosz Salamon. Działacze Kolejorza nie przeprowadzili w zimowym okienku ani jednego transferu, wierząc że kadra z jesieni jest w stanie zagwarantować sukcesy, czyli w tym przypadku dziewiąte mistrzostwo i szósty Puchar Polski.

Poważnych strat kadrowych nie poniosła druga Jagiellonia Białystok, czyli potencjalny czarny koń wiosny. Również w Śląsku Wrocław, którego kadrę uzupełniło aż sześciu nowych piłkarzy nie doszło do osłabień. Talentu pod okiem Jacka Magiery rozwijać nie będzie już Karol Borys sprzedany do belgijskiego Westerlo.

Legia Warszawa spróbuje pogodzić walkę na dwóch frontach. Jako jedyna ze stawki zagra w lutym w europejskich pucharach, walcząc o 1/8 finału Ligi Konferencji z norweskim Molde, do którego Radomiak Radom sprzedał swojego bramkarza Alberta Posiadałę. Ten miesiąc w stolicy zapowiada się więc na szczególny, skoro strata do Śląska wynosi aż dziewięć punktów. W walce o najwyższe cele nie pomoże już Bartosz Slisz. Reprezentant Polski wyfrunął do Stanów Zjednoczonych, do tamtejszej Atlanty United za rekordową w tym okienku kwotę blisko 14 mln złotych.

Co na dole tabeli? Ruch Chorzów chce utrzymać ligę z trenerem Januszem Niedźwiedziem odpowiedzialnym za ostatnie sukcesy w Widzewie Łódź. Ostatni ŁKS Łódź ściągnął wyłącznie obcokrajowców, a będąca tuż nad kreską Warta Poznań w ogóle nie była aktywna na rynku. Wciąż może za to stracić najlepszego młodzieżowca, czyli Kajetana Szmyta. Względny spokój panuje w dopiero trzynastej Cracovii i to mimo urazu Kamila Glika.