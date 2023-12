PKO Ekstraklasa. Ciężka sytuacja sportu w TVP. Sprawa pokazywania meczów w telewizji publicznej stanęła w martwym punkcie Bartosz Głąb

Transmisje PKO Ekstraklasy. Wojciech Matusik / Polska Press / Gazeta Krakowska

PKO Ekstraklasa. TVP Sport do końca czerwca pokazywało 1 mecz każdej kolejki. W tym sezonie sprawa znacznie się skomplikowała i choć kilkukrotnie w mediach pojawiały się informacje, że nowa umowa wkrótce zostanie podpisana, nie dochodziło to do skutku. Obecna sytuacja w telewizji publicznej sprawia, że sport schodzi na dalszy plan i nic nie zapowiada, że kibice Ekstraklasy będą mogli zobaczyć mecze swoich drużyn telewizji otwartej.