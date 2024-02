PKO Ekstraklasa. Efthymis Koulouris mógł strzelić gola w 29 sekundzie meczu Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź. Absurdalne pudło

Pogoń - ŁKS. Najpierw pudło, potem wspaniały gol

Co ciekawe, tę akcję poprzedziło spektakularne pudło po stronie ŁKS. Z bliska pomylił się bowiem Pirulo. Pomocnik z pierwszej piłki uderzył bardzo nieczysto, nawet nie w bramkę, lecz w bandę reklamową. Ostatecznie w drugiej połowie goście i tak doprowadzili do wyrównania, bo trafił Dani Ramirez.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Podrażniona Pogoń prędko dopięła swego. W 13 minucie objęła prowadzenie po fantastycznym strzale z dystansu. Z lewej nogi idealnie przymierzył Rafał Kurzawa .

- Jak tego nie wykorzystał zawodnik Pogoni! To jest doprawdy niebywałe - dziwił się komentujący w Canal+ Sport Bartosz Gleń. - Chyba miał za łatwo - dodawał.

Nawet gdyby Koulouris trafił w 29 lub 30 sekundzie to do rekordu Ekstraklasy zabrakłoby stosunkowo wiele. Najszybciej, bo w 11 sekundzie piłkę do własnej siatki skierował bowiem Michał Miśkiewicz w meczu Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała z 2014 roku.