PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze pokazał moc z Koroną Kielce. Podolski podarował gola Kapralikowi

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:1

To był naprawdę dobry, atrakcyjny mecz. Wbrew pozorom Korona miała w nim wiele do powiedzenia. Choćby przed przerwą Górnika musieli ratować Daniel Bielica, Dominik Szala czy Rafał Janicki. Po główce tego ostatniego piłka wpadła nawet do siatki, lecz sędzia odgwizdał spalonego.

Zwycięstwo Górnika trzeba uznać za sprawiedliwe, bo piłkarze tego zespołu bardzo się o nie postarali. Już na przerwę zeszli z dwubramkową przewagą. Pomogli w tym rywale. Najpierw po strzale Adriana Kapralika piłkę do własnej bramki pechowo skierował Dominick Zator. Potem po bombie Lukasa Podolskiego z rzutu wolnego futbolówkę "wypluł" Konrad Forenc, na czym skorzystał dobijający akcję Sebastian Musiolik.

