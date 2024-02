PKO Ekstraklasa. Jagiellonia w Białymstoku gra z Lechem w "meczu na szczycie", a ŁKS zmierzy się z Widzewem Łódź w derbach [ZAPOWIEDŹ]

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia z Lechem, ŁKS z Widzewem. Duże emocje w najbliższej kolejce

Stadion Miejski przy ul. Słonecznej to w tym sezonie prawdziwa twierdza, której rywalom "Jagi" nie udało się jeszcze zdobyć. "Kolejorz" będzie 10. drużyną, która spróbuje wywieźć z Białegostoku komplet punktów, co nie udało się jeszcze nikomu. Piłkarze trenera Adriana Siemieńca wygrali przed własną publicznością osiem razy i jedyne punkty stracili z "królem remisów" - Piastem Gliwice .

Po 20 seriach spotkań, choć sześć zespołów wciąż ma do nadrobienia zaległości, na czele tabeli jest Jagiellonia , która podobnie jak drugi Śląsk Wrocław zgromadziła 41 punktów. 36 "oczek" ma Lech, którego czeka wyjazd do Białegostoku.

Obie drużyny przystąpią do sobotniego meczu silniejsze kadrowe niż przed tygodniem, kiedy od zwycięstw rozpoczęły rundę wiosenną. Do składu Jagiellonii wróci pauzujący za kartki w Łodzi (3:1 z Widzewem) kapitan Taras Romanczuk , a opiekun "Kolejorza" Mariusz Rumak będzie już mógł liczyć Norwega Kristoffera Velde (pauzował w meczu z Zagłębiem Lubin wygranym 2:0) oraz Irańczyka Aliego Gholizadeha , który odpoczął po Pucharze Azji, i Portugalczyka Afonso Sousy , który był przeziębiony. Wypadł z kolei inny pomocnik Adriel Ba Loua , któremu odnowił się uraz barku.

- Nie jest tak, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ale to już za nami i trzeba patrzeć do przodu. Plusem jest to, jak drużyna wyglądała pod kątem przygotowania i stwarzania sobie sytuacji

PKO Ekstraklasa. "Derby Łodzi" wydarzeniem weekendu

Innym wydarzeniem kolejki będą derby między zamykającym tabelę ŁKS a plasującym się na 14. pozycji Widzewem. Obie drużyny rozpoczęły rundę od porażek - ŁKS zebrał pochlebne recenzje, ale w doliczonym czasie gry stracił gola na 1:2 w Kielcach z Koroną, a Widzew uległ Jagiellonii 1:3 i była to już piąta porażka w roli gospodarza.

ŁKS ma tylko 10 punktów i każde kolejne potknięcie przybliża ekipę trenera Piotra Stokowca do 1. ligi. Sytuacja lokalnego rywala też nie jest najlepsza, bo choć ma 22 punkty, to po czterech kolejnych porażkach (licząc rundę jesienną) strefa spadkowa coraz bliżej. W utrzymaniu ma pomóc doświadczony bramkarz Rafał Gikiewicz, który we wtorek podpisał umowę z Widzewem do końca sezonu. 36-latek wraca do polskiej ligi po blisko dekadzie.