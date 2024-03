PKO Ekstraklasa. Jagiellonia w szlagierze kolejki zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wielki klasyk w Łodzi [ZAPOWIEDŹ]

PKO Ekstraklasa. "Mecz na szczycie" w Białymstoku

- Jagiellonia w kryzysie? Nie wydaje mi się. Ten zespół jest w czołówce i ma szansę być w finale Pucharu Polski. Jagiellonia ma zawodników potrafiących grać w piłkę i czeka nas bardzo trudny sprawdzian. To będzie prawdziwy mecz na szczycie

W ligowej tabeli mają 42 punkty i tracą trzy do Śląska. Trzecia Pogoń Szczecin i czwarty Lech Poznań zgromadziły po 40.

Piłkarze z Białegostoku byli jedną z rewelacji rundy jesiennej, ale w trzech ostatnich meczach ligowych zdobyli tylko jeden punkt (ratując remis z Ruchem Chorzów 1:1 w ostatnich sekundach). Mogą natomiast pocieszać się niedawnym awansem do półfinału Pucharu Polski.

Widzew - Legia. Klasyk w Łodzi

Innym wydarzeniem 24. kolejki będzie niedzielny klasyk w Łodzi, gdzie o 17.30 Widzew podejmie Legię. Oba kluby walczą o inne cele. Łódzki zespół jest dziesiąty z dorobkiem 28 pkt i musi raczej oglądać się za siebie, natomiast warszawska drużyna zgromadziła 38 pkt i jest szósta, wciąż z szansami na czołowe lokaty.

Bez względu jednak na ich miejsca w tabeli, to rywalizacja, która od kilku dekad elektryzuje mnóstwo kibiców. Pojawia się nawet określenie, że to piłkarskie "derby Polski".

Oba zespoły to nie tylko odwieczni rywale, ale również jedyne drużyny, które reprezentowały Polskę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Widzew awansował do niej w 1996 roku, a Legia - rok wcześniej oraz w 2016 roku. To również jedyni polscy półfinaliści Pucharu Europy (poprzednika Ligi Mistrzów). Legia dokonała tego w 1970, zaś Widzew w 1983 roku.