PKO Ekstraklasa. Kacper Tobiasz znalazł się w najlepszej "jedenastce" młodzieżowych piłkarzy na świecie. Hiszpańskie radio wyróżniło Polaka

Kacper Tobiasz wyróżniony

Liga Konferencji. Legia Warszawa po szalonym dwumeczu z duńskim FC Midtjylland awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji (3:3, 1:1, k: 6:5). "Wojskowi" po regulaminowym czasie gry oraz dogrywce…

Podobnie uważa jedna z hiszpańskich stacji radiowych, która umieściła go w zestawieniu najlepszych piłkarzy do lat 21 na świecie. Obok polskiego bramkarza "Cadena SER" umieściło również przyszłą gwiazdę Realu Madryt - Endricka oraz robiącego obecnie furorę w barwach Girony perspektywicznego skrzydłowego - Savinho .

Legia Warszawa zarobi na Tobiaszu?

Nie da się ukryć, że piłkarskim marzeniem Kacpra Tobiasza jest wyjazd do lepszego, zagranicznego klubu. Już w letnim okienku było to gorącego nazwisko z polskiej ekstraklasy na rynku transferowym. Ostatecznie 21-letni golkiper zdecydował się pomóc drużynie trenera Runjaicia w europejskich pucharach, gdzie z pomocą bramkarza Legia gra obecnie na wiosnę w fazie pucharowej. W grupie Ligi Konferencji "Wojskowi" uporali się z Aston Villą , Zrinjski Mostar oraz AZ Alkmaar .

Wracając do Tobiasza w lecie najczęściej wymieniano opcje niemieckie dla polskiego bramkarza. Sporo mówiło się o przejściu do Wolfsburga, ale ostatecznie niemiecki klub zdecydował się na innego polskiego golkipera - Kamila Grabarę. Dodatkowo mówiło się o potencjalnym zainteresowaniu duńskiej FC Kopenhagi czy włoskiej AS Romy.