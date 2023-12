PKO Ekstraklasa. Kibice Jagiellonii na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań. Ależ ziąb na stadionie. Brr!

Kibice na meczu Warta Poznań - Jagiellonia Białystok

Mecz odbył się przy iście zimowej aurze. 1 grudnia o godzinie 18:00 termometry w Grodzisku Wielkopolskim wskazywały bowiem minus sześć stopni Celsjusza. O rozgrzanie kibiców zadbali piłkarze i to już w 43 sekundzie meczu. To wtedy po błędzie Adriana Lisa w trakcie przyjęcia piłki do siatki trafił Kristoffer Hansen, gwarantując gościom z Podlasia błyskawiczne prowadzenie.

W sektorze gości pojawiło się około stu fanów Jagiellonii. Zabrali ze sobą kilka flag w tym "Ultras" i "Jagiellonia na wyjeździe". Do zimna są przyzwyczajeni, ale oglądanie meczu przy takiej temperaturze musiało odbywać się wyłącznie w pozycji stojącej, z obowiązkową rozgrzewką co kilka minut.

