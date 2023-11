PKO Ekstraklasa. Korona dwukrotnie prowadziła, ale tylko podzieliła się punktami z Jagiellonią Białystok

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 2:2 (1:0)

Mecz się wolno rozkręcał. Na pierwsze trafienie musieliśmy czekać do doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Gola na 1:0 strzelił z rzutu karnego Nono, choć warto dodać, że wcześniej piłka zatrzepotała w obu siatkach. Za każdym razem jednak gole zostały anulowane z uwagi na pozycje spalone.

W drugiej części meczu zaatakowała Jagiellonia. Na 1:1 trafił Jesus Imaz. Odpowiedział Martin Remacle. Gol Belga był bardzo efektowny. To w zasadzie było dośrodkowanie, ale nikt go nie zamknął i piłka trafiła do siatki gości.