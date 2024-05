Marek Papszun może dostać pracę w zagranicznej reprezentacji. Powrót do Rakowa Częstochowa to niejedyna opcja? Jakub Maj

SYLWIA DABROWA

Marek Papszun od kilku tygodni łączony jest z powrotem do Rakowa Częstochowa. Tomasz Włodarczyk informował, że Michał Świerczewski przekonał szkoleniowca na 99 procent. Najnowsze doniesienia dziennikarskie wskazują jednak na to, że to nie jedyna opcja dla 49-latka. Marek Papszun jest w kręgu zainteresowań zagranicznej reprezentacji.