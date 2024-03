PKO Ekstraklasa. Korona Kielce zremisowała z Cracovią. Davíð Kristján Ólafsson strzelił gola w debiucie

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Cracovia 1:1

Kielczanie do spotkania przystąpili z 15. pozycji w ligowej tabeli oraz taką samą liczbą punktów, co będąca na pierwszej pozycji spadkowej - Puszcza Niepołomice. Wydawało się, że podopieczni Kamila Kuzery będą niezwykle zmotywowani, żeby wygrać to spotkanie. Niemal od pierwszych minut lepiej prezentowała się Cracovia.

Mocno zaczęło się kotłować w polu karnym kielczan po pierwszym kwadransie. Najpierw przed szansą stanął Michał Rakoczy, a kilka minut później Mikkel Maigaard. Jednak obaj zawodnicy nie potrafili znaleźć drogi do bramki "Złocisto-Krwistych". Przy okazji tego drugiego dobrze interweniował Xavier Dziekoński, który zatrzymał uderzenie Duńczyka.

Bramkarz Korony już nie był tak skuteczny w 36. minucie. Po kolejnej stracie piłki gospodarzy w środku pola, na bramkę kieleckiej drużyny popędził Davíð Kristján Ólafsson i precyzyjnym uderzeniem pokonał 20-letniego bramkarza.