PKO Ekstraklasa. Kosta Runjaić: Przeszłości już nie zmienimy. Musimy dalej iść do przodu

- Zakładam, że Bartek Kapustka pojedzie z nami do Łodzi. Nasza analiza z zeszłego sezonu pokazała, że Bartek grał za dużo patrząc na to, z jaką zmagał się kontuzją. Nie mieliśmy innych możliwości i trochę przeciążyliśmy jego kolano. To było widoczne szczególnie na początku obecnego sezonu. Bartek zrobił wiele, aby wrócić na potrzebny poziom. W tej chwili sytuacja wygląda dobrze, ale nie możemy go nadmiernie obciążać. Powrót Kapiego do gry nie może być zbyt szybki. Bardzo cieszę się, że Bartek jest już z nami. Czy dobrą decyzją byłoby wystawienie go w pierwszym składzie? Jeszcze tego nie wiem. Pracujemy nad tym, aby zdrowia naszego zawodnika było jak najlepsze. Potrzebujemy Bartka jako zawodnika, ale też jako osoby. Trwają wspólne rozmowy, na podstawie których podejmiemy dalsze kroki. To muszą być kroki odpowiedzialne i właściwe. - powiedział o 26-letnim pomocniku Kosta Runjaić.