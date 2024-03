PKO Ekstraklasa. Lech Poznań przed "mentalnym testem". Podopieczni Mariusza Rumaka będą rywalizować z Rakowem w Częstochowie

– przyznał.

Przeciwko Rakowowi nie wystąpią Afonso Sousa, Filip Dagerstal oraz Mikael Ishaka. To właśnie brak szwedzkiego snajpera, który nabawił się kontuzji żeber podczas zgrupowania w Turcji, jest najbardziej odczuwalny. Tym bardziej, że inny napastnik Artur Sobiech też jest kontuzjowany i wyłączony z gry do końca sezonu.

- Ja też zadaję niemal codziennie to pytanie naszym lekarzom o Mikalea. On już z nami trenuje, może brać udział w ćwiczeniach, które nie są kolizyjne, gdzie nie dochodzi do starć z przeciwnikami. Jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie i o to się nie martwię. Bardziej może o momenty czucia piłki, przestrzeni w rywalizacji. Mam nadzieję, że jego powrót na boisko to jest już kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch. Wygojenie takiego uraz zajmuje zwykle ok. sześciu tygodni, a ten czas właśnie minął. Mika jest niezwykle pozytywnie nastawiony i on też chce jak najszybciej wrócić do gry