PKO Ekstraklasa. Lech Poznań przekroczył magiczną liczbę biletów sprzedanych na Śląsk Wrocław. Ilu kibiców obejrzy hit 22. kolejki? Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań zagra w sobotę w hicie 22. kolejki ze Śląskiem Wrocław. Mecz obejrzy co najmniej 30 tys. biletów, bo tyle sprzedano do piątkowego popołudnia. To będzie najwyższa frekwencja przy Bułgarskiej w tym sezonie i jedna z najwyższych w lidze.