Skrót meczu Lech Poznań - Cracovia 0:0. Faworyt bił głową w mur, gwizdy 40 tys. kibiców

Lech - Cracovia: skrót meczu, najciekawsze akcje

Lech znowu dał ciała. Koszmarny wynik z Cracovią w kontekście walki o mistrzostwo

O ile do przerwy oba zespoły szukały swoich okazji do zdobycia gola, tak po zmianie stron to przede wszystkim podopieczni Mariusza Rumaka dążyli do zmiany wyniku. Tyle, że poznaniacy często w jednostajnym tempie rozgrywali akcje, wymieniali po kilkanaście podań, ale nie potrafili zbliżyć się do pola karnego.

Już po kwadransie drugiej połowy z trybun było słychać gwizdy, a trener Rumak sięgnął po czterech zawodników z ławki. Pojawienie się Velde niewiele zmieniło, a akcje Adriela Ba Louy były mocno nie przemyślane. Iworyjczyk miał świetną szansę na strzelenie pierwszego gola. Uciekł obrońcom, ale niepotrzebnie i mocno niecelnie podawał do Velde, bo mógł sam finalizować akcję.