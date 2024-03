PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa notuje dramatyczną serię. Duża strata do lidera tabeli

Legia Warszawa. Sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy

Gwizdy i hasło: "Legia grać, k... mać" - w taki sposób piłkarze stołecznej drużyny zostali pożegnani po sobotnim, wypuszczonym mecz z Pogonią. To powoli staje się smutny standard przy Łazienkowskiej.

Legia z Pogonią prowadziła tylko przez nieco ponad dziesięć minut. Licząc wszystkie rozgrywki, to jej piąty mecz z rzędu bez wygranej. W tym roku pokonała jedynie na inaugurację Ruch Chorzów 1:0.

- Znowu dajemy prezenty i punkty niestety się nie zgadzają. Diagnoza jest taka, że tracimy głupie bramki - podsumował Bartosz Kapustka w rozmowie z Canal+ Sport.

A przecież miało być zupełnie inaczej. Legia miała odrabiać straty do lidera PKO Ekstraklasy i jednocześnie pozostać w grze o Ligę Konferencji. Strata do liderującego Śląska Wrocław ponownie (tak jak po jesieni) wynosi jednak siedem punktów. Natomiast do dwumeczu z belgijskim Club Brugge o prawo gry w ćwierćfinale przygotowuje się norweskie Molde.