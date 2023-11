PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa przełoży ligowy mecz z Cracovią? Media: Spotkanie może odbyć się dopiero wiosną

Mecz Cracovii z Legią zostanie rozegrany dopiero na wiosnę?

Na początku sezonu na wniosek grającej wówczas w eliminacjach Ligi Konferencji Legii Warszawa spotkanie z Cracovią zostało przełożone. Pierwotnie termin meczu wyznaczono na 20 grudnia, jednak oba kluby nie mogą się specjalnie dogadać. Jaki jest powód? Kilka dni wcześniej Legia podejmuje Cracovię przy Łazienkowskiej (17 grudnia), a ostatni mecz w roku niespecjalnie zgromadziłby fanów na trybunach w Krakowie.

- Pierwotnie mecz miał się odbyć w bardzo dobrym terminie, a teraz stracimy na obecności kibiców. Ja sobie nie wyobrażam, by ludzie rzucili wszystko i w tygodniu przedświątecznym przyszli na mecz, gdy trwają różne spotkania opłatkowe - wyjaśniła wątpliwości co do terminu prezes Cracovii Elżbieta Filipiak.

Wygląda więc na to, że mecz Cracovia - Legia odbędzie się dopiero na wiosnę, informuje portal Legia.net. Oficjalną decyzję co do pory poznamy najpewniej w okolicach początku grudnia. Legia obecnie plasuje się na 6. miejscu, a "Pasy" są tuż nad kreską, zajmują 15. lokatę.