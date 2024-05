Kto spadnie z Fortuna 1. Ligi? W walkę o utrzymanie zaangażowanych jest sześć klubów. Możliwe scenariusze na koniec sezonu

Sezon Fortuna 1. Ligi powoli dobiega końca. Do końca rozgrywek pozostały już tylko 3 kolejki, a w walce o utrzymanie w lidze wciąż zaangażowanych jest 6 zespołów. Jedynym klubem, który już spadł do niższej ligi jest Zagłębie Sosnowiec. Zobacz, jak wygląda terminarz drużyn walczących o pozostanie na zapleczu Ekstraklasy.

Znicz Pruszków - od utrzymania jeden krok

W zdecydowanie najlepszej sytuacji jest Znicz Pruszków, który na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. Beniaminek już w następny weekend może zapewnić sobie utrzymanie, ale jeśli tego nie zrobi to pozostanie w lidze i tak wydaje się kwestią czasu. Co prawda terminarz ekipy z Pruszkowa jest bardzo wymagającym, gdyż będzie rywalizować z trzema ekipami walczącymi o udział w barażach o awans, ale solidna przewaga punktowa nad Resovią Rzeszów oraz Polonią Warszawa może napawać optymizmem. Wielce prawdopodobne jest, że jeśli Znicz przegra wszystkie mecze do końca sezonu to i tak utrzyma się w Fortuna 1. Lidze.

Terminarz Znicza Pruszków

Motor Lublin (wyjazd)

Wisła Płock (dom)

Odra Opole (wyjazd) Znicz Pruszków w meczu wyjazdowym z Miedzią Legnica Piotr Krzyzanowski / Polska Press

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - trudny terminarz, ciężkie zadanie Słoników

Słoniki mają najtrudniejszy terminarz ze wszystkich zespołów walczących o pozostanie w lidze. Kluczowy wydaje się mecz w najbliższy weekend ze Stalą Rzeszów, która jest już pewna utrzymania. Jeśli Bruk-Bet nie wygra tego spotkania, może zacząć robić się gorąco, gdyż później przyjdzie mu się mierzyć z drużynami walczącymi o awans.

Ten sezon jest ogromnym rozczarowaniem dla kibiców Słoników. Dwa sezonu temu zespół rywalizował w najwyższej klasie rozgrywkowej, a przed rokiem sensacyjnie przegrał w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Zadanie uratowania sezonu dla Termalici spoczywa na barkach Marcina Brosza, który przejął zespół w połowie marca.

Terminarz Bruk-Bet Termalici Nieciecza

Stal Rzeszów (wyjazd)

GKS Tychy (dom)

Wisła Kraków (wyjazd) Bruk-Bet Termalica Nieciecza w meczu z Lechią Gdańsk. Przemyslaw Swiderski / Polska Press

Chrobry Głogów - ten zespół będzie rozdawać karty

Wyniki ekipy z Głogowa mogą być kluczowe w kwestii tego, kto pozostanie w lidze. Chrobry w dwóch najbliższych meczach zagra z również zaangażowanymi w walkę o utrzymanie Resovią i Podbeskidziem. Głogowianie mają okazję "spuścić" z ligi obu rywali (jeśli Podbeskidzie nie spadnie wcześniej).

Terminarz Chrobrego Głogów

Resovia Rzeszów (dom)

Podbeskidzie Bielsko-Biała (wyjazd)

Zagłębie Sosnowiec (dom) Chrobry Głogów rywalizujący z GKS-em Tychy. Karina Trojak / Polska Press

Polonia Warszawa - beniaminek będzie walczyć do końca

Czarne Koszule po wielu latach wróciły na zaplecze Ekstraklasy. Początek sezonu był w miarę udany i bardzo widowiskowy w wykonaniu ekipy ze stolicy kraju. W meczach Polonii padało wiele bramek. Jednak jak się po raz kolejny okazuje, ofensywna gra rzadko przynosi efekt w wyższej klasie rozgrywkowej.

Warszawian czeka trudna końcówka sezonu. Delikatnie mówiąc nie będą faworytem najbliższych dwóch meczów z Górnikiem Łęczna oraz Odrą Opole. Najważniejszy w kontekście utrzymania może okazać się zatem mecz z nie grającą już o nic Stalą Rzeszów. Jednak do tego czasu Polonia musi liczyć, że będąca obecnie tuż za jej plecami Resovia Rzeszów nie ucieknie w tabeli.

Terminarz Polonii Warszawa

Górnik Łęczna (dom)

Odra Opole (dom)

Stal Rzeszów (wyjazd) Polonia Warszawa w meczu wyjazdowym z Arką Gdynia. Przemyslaw Swiderski / Polska Press

Resovia Rzeszów - licząc na cud

Terminarz rzeszowian wydaje się jeszcze gorszy od będącej pozycję wyżej Polonii Warszawa. Do końca sezonu będą grać już tylko z zespołami walczącymi o jakiś cel. Resovia znajduje się w strefie spadkowej i co prawda ma tylko punkt straty do bezpiecznej pozycji, ale będzie ciężko jej zdobyć jakiekolwiek "oczko" w 3 ostatnich meczach.

Jednak oczywiście w Fortuna 1. Lidze wielokrotnie zdarzały się niespodzianki i szanse rzeszowian na pozostanie w rozgrywkach wcale nie są przekreślone. Jakieś jedno niespodziewane zwycięstwo może zadecydował o utrzymaniu na następny sezon.

Terminarz Resovii Rzeszów

Chrobry Głogów (wyjazd)

Motor Lublin (dom)

Wisła Płock (wyjazd) Resovia Rzeszów cieszy się z gola przeciwko Polonii Warszawa. Paweł Dubiel / Polska Press

Podbeskidzie Bielsko-Biała - w oczekiwaniu na wyrok

Dla Podbeskidzia praktycznie już nie ma ratunku i kwestią czasu jest spadek podopiecznych Jarosława Skrobacza. Do pierwszego bezpiecznego miejsca w tabeli traci 8 punktów, a dodatkowo przegrała oba mecze z zajmującą tę pozycję Polonię Warszawa. Zatem bielszczanie aby myśleć o pozostaniu w lidze, muszą wygrać wszystkie 3 mecze do końca sezonu, a będą mierzyć się między innymi z Miedzią Legnica oraz Motorem Lublin, które myślą o awansie do Ekstraklasy.

Terminarz Podbeskidzia Bielsko-Biała

Miedź Legnica (wyjazd)

Chrobry Głogów (dom)

Motor Lublin (wyjazd) Podbeskidzie Bielsko-Biała w przegranym meczu z Wisła Kraków Wojciech Matusik / Polska Press

Dolna część tabeli Fortuna 1. Ligi na 3. kolejki przed końcem sezonu

12. Znicz Pruszków (38 pkt)

13. Bruk-Bet Termalica Nieciecza (35 pkt)

14. Chrobry Głogów (35 pkt)

15. Polonia Warszawa (31 pkt)

16. Resovia Rzeszów (30 pkt)

17. Podbeskidzie Bielsko-Biała (23pkt)

18. Zagłębie Sosnowiec (15/18 pkt)

Wideo Pomeczowe wypowiedzi po meczu Włókniarz - Sparta