Przyszłość Josue w Legii Warszawa przesądzona? "Game Over". Mocne wpisy piłkarza i jego żony

Josue żegna się z Legią? Wymowny wpis małżonki

Od początku roku trwa saga z kontraktem Josue. Aktualna umowa portugalskiego piłkarza wygasa 30 czerwca. Sam zawodnik niejednokrotnie dawał znać, że chciałby zostać w Warszawie dłużej, ale władze klubu nie do końca przychylają się do takiego rozwiązania. Sportowo przedłużenie kontraktu z 33-latkiem zdecydowanie się broni, gdyż pomocnik Legii w tym sezonie strzelił 11 goli i zanotował 5 asyst.

Jednak wątpliwości dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego są spowodowane charakterem Portugalczyka, który nie zawsze dobrze wpływa na kolegów w szatni. Coraz częściej z otoczenia pojawiają się sygnały, że przygoda piłkarza z klubem zakończy się w czerwcu tego roku.

Żona piłkarza, Joana Fonseca, dodała zdjęcie na portalu Instagram, które z dużym prawdopodobieństwem nawiązuje do sytuacji swojego męża w Legii Warszawa. Pod cytatem "GAME OVER. Thank you for playing" napisała - Funny Words... from such a "loyal" person... (Śmieszne słowa... od takiej "lojalnej" osoby) - co może odnosić się do władz stołecznego klubu.