PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa zaliczyła ogromną wpadkę. Domowy remis z Puszczą Niepołomice

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 1:1

Legia po wpadce z Molde w pierwszej połowie meczu Ligi Konferencji (0:3 do przerwy, 2:3 w meczu) i słabym, choć zwycięskim spotkaniu z Ruchem Chorzów (wygrana1:0) chciała zatrzeć złe wrażenie, pokonując będącą w strefie spadkowej Puszczę. Trener Kosta Runjaić wystawił mocny skład, żeby zadanie poszło gładko. Ale ponad 21 tys. kibiców przeżyło niemały szok.

Na przerwę to bowiem Puszcza sensacyjnie schodziła z zaliczką. Po dobrej wrzutce w pole karne to Michał Koj skierował z bliska piłkę do siatki. Dograł mu stoper Artur Craciun, który później powinien był podwyższyć, lecz minimalnie chybił celu.

W drugiej połowie Legia biła głową w mur. Miała przytłaczającą przewagę, oddała wiele strzałów, ale piłka jakoś nie chciała wpaść do siatki. Drużynę przed porażką uratował dopiero wprowadzony Maciej Rosołek, wykorzystując zamieszanie w polu bramkowym.