Transfery. Legia Warszawa chce Sebastiana Kowalczyka. To żołnierz Kosty Runjaica z czasów Pogoni Szczecin

Transfery: Sebastian Kowalczyk w Legii Warszawa?

Porażka w pierwszym meczu Ligi Konferencji z Molde, poprzedzona sprzedażą Ernesta Muciego do Besiktasu i Bartosza Slisza do Atlanty United potwierdziła, że Legia ma braki kadrowe - zwłaszcza w środku pola. Okienko zimowe jeszcze trwa, więc dyrektor sportowy Jacek Zieliński nie powiedział ostatniego słowa.

Do Legii miałby dołączyć Sebastian Kowalczyk. To do niedawna czołowy środkowy pomocnik PKO Ekstraklasy. W połowie zeszłego roku wyfrunął do Stanów Zjednoczonych. Za 500 tys. euro przeszedł z Pogoni Szczecin do Houston Dynamo, w którym z różnych powodów rozegrał ledwie 9 meczów.

Sebastian Kowalczyk jeszcze w barwach Pogoni Andrzej Szkocki/Polska Press

W grudniu Kowalczyk odwiedził rodzinny Szczecin, gdzie przyszedł na świat jego pierwszy syn. Popularny Kowal dał między wierszami do zrozumienia, że chciałby wrócić do Polski na stałe - m.in. ze względów rodzinnych. I wygląda na to, że taka okazja się właśnie nadarza - nie w Pogoni, ale znowu u trenera Kosty Runjaicia, u którego nosił także opaskę kapitana mimo młodego wieku.