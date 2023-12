PKO Ekstraklasa. Mecz Cracovia - Stal Mielec ONLINE. Oddalić się od "czerwonej strefy”. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Cracovia – Stal Mielec ONLINE

Gospodarze mają „w nogach” środowy mecz 1/8 finału Pucharu, w którym po dogrywce musiał uznać Rakowowi Częstochowa. Co więcej, trzy dni wcześniej piłkarze Jacka Zielińskiego rozegrali jedno z najbardziej szalonych meczów w tym sezonie. Mimo gry w osłabieniu od 30. minuty po czerwonej kartce Otara Kakabadze trzykrotnie (!) „gonili” wynik z Ruchem Chorzów. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 4:4, z czego aż 5 bramek padło po zmianie stron. W perspektywie trzech remisów i dwóch porażek w ostatnich 5 kolejkach przewaga nad otwierającą strefę spadkową Puszczą Niepołomice wynosi zaledwie 1 „oczko”. Nic dziwnego, że w tej części Krakowa atmosfera jest gęsta nie tylko ze względu na smog…

Skoro w stolicy Wielkopolski może powstać scenariusz na mecze inspirowany obrazami Alfreda Hitchcocka, to w Mielcu mogą powstawać filmy z niespodziewanym zakończeniem. Trudno przewidzieć, co może wydarzyć się w meczach z udziałem Stali Mielec, skoro u siebie przegrała z Wartą Poznań (0:1), by później pokonać na wyjeździe... Legię Warszawa (3:1). następnie przegrała wysoko w delegacji z Jagiellonią Białystok (0:4), ale drużyna prowadzona przez Kamila Kieresia potrafiła „odkuć się” z mającym imponującą serię 3 zwycięstw z rzędu Górnikiem Zabrze i wywieźć komplet punktów ze Szczecina (3:2). Wówczas hattrickiem popisał się Ilja Szkurin.