PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Stal Mielec ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Lech - Stal ONLINE

Przed Lechem Poznań w niedzielę teoretycznie najłatwiejsze zadanie z tych pięciu pozostałych do końca sezonu. Do stolicy Wielkopolski przyjeżdża Stal Mielec, która jest najgorszym zespołem w lidze w 2022 roku i pewnie zmierza do... Fortuna 1. Ligi. Wiosną podopieczni Adama Majewskiego, który zapowiada przed meczem z Lechem, że jego zespół nie położy się w Poznaniu, zdobyli tylko 5 punktów w 10 rozegranych meczach. Stal ma tylko cztery punkty przewagi nad Wisłą Kraków i ciężki terminarz przed sobą, a sama w lidze nie wygrała od ośmiu spotkań! Dodatkowo goście zagrają w Poznaniu bez Grzegorza Tomasiewicza - podstawowego zawodnika grającego w każdym meczu Stali w pierwszym składzie w tym sezonie - oraz Mateusza Maka.

- Lech jest na fali. Gra bardzo dobrze. Dysponuje dwoma jedenastkami. Nie jedziemy się jednak położyć, nie będziemy się nikogo prosić o to, by spaść z ligi. Jedziemy powalczyć i jak najbardziej wierzymy w punkt lub trzy. Faworytem nie jesteśmy i nie ma co tego ukrywać. Pozostaje nam jechać z wiarą we własne umiejętności, zachować spokój, odciąć się od tego wszystkiego - stwierdza Majewski.