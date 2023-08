PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Cracovia ONLINE. Piłkarskie święto w Radomiu. „Pasy” na otwarcie stadionu. Gdzie oglądać w telewizji?

PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Cracovia ONLINE. Po wielu latach oczekiwań wreszcie jest – nowy stadion Radomiaka Radom. Wreszcie piłkarze Constantina Galki będą grali u siebie. Przeciwnikiem będzie Cracovia, która w poprzednim sezonie nie „leżała” „Zielonym”. Gdzie oglądać mecz Radomiak Radom - Cracovia na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online w internecie. Relacja LIVE w GOL24.

PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Cracovia ONLINE

Prawdziwe piłkarskie święto w Radomiu! 7 lat czekali w Radomiaku, by ten wreszcie mógł zagrać na swoim obiekcie. Co prawda nie jest on jeszcze w 100 procentach gotowy (wkrótce mają powstać trybuny za bramkami, w tym dla kibiców gości), ale klub posiada wszystkie zgody, by zagrać przy ul. Struga 63. Co ciekawe, Radomiak rozegra pierwszy mecz na swoim obiekcie w ramach Ekstraklasy po raz pierwszy od 23 czerwca 1965 r. Wówczas pokonał Górnik Wałbrzych aż 5:1. Początek tego sezonu w wykonaniu zawodników Constantina Galki jest w… kratkę. Na inaugurację pokonali na wyjeździe Górnik Zabrze (2:0), a następnie w Poznaniu przegrali z Lechem (0:2). Teraz będą szukali kompletu punktów z „Pasami”. Zadanie to nie wydaje się być proste – w poprzednim sezonie Cracovia nie dość, że wygrała oba mecze, to jeszcze bez straty gola.

Cracovia zaś rozegrała w tym sezonie 1 spotkanie. W 1. kolejce wywiozła punkt z Mielca, chociaż do przerwy schodziła z dwubramkową stratą. Wówczas w 7 minut do remisu doprowadzili Paweł Jaroszyński i Michał Rakoczy. Natomiast w minionej kolejce mecz Cracovii został przełożony na wniosek Legii Warszawa, która grała dwumecz z Ordabasami (2:2 i 3:2) Constantin Galca, trener Radomiaka Radom - To dla nas bardzo ważny mecz, bo to pierwszy mecz w domu w tym sezonie. A tym bardziej, że jest inauguracja nowego stadionu i ludzie oczekują od nas dużo. Wtedy, że jesteśmy z powrotem z Poznań, bo potrzebujemy punktów i potrzebujemy zbyt dobrze grać. Wracamy z Poznania po porażce i potrzebujemy zarówno punktów, jak i dobrej gry. To dla nas ważne, żebyśmy dali radość kibicom.

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - Zdaję z tego sprawę, że to będzie mecz olbrzymiej rangi dla Radomiaka, dla kibiców. Radomiak bardzo długi czas czekali na ten stadion. Inaugurujemy go w sobotę o 20. Myślę, że to najlepszy czas, taki prime time ku temu, żeby ta inauguracja się odbyła. No my ze swej strony zrobimy wszystko, żeby tutaj inauguracja nie była dla Radomia, natomiast wiadomo, Radomiak dobrze teraz wystartował, dobry mecz na Zabrzu, dobry mecz w Lechu, mimo tej porażki, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że ten zespół ma duże ambicje, ale my też chcemy powalczyć o pełną pulę, nie udało się w Mielcu, chcemy to zrobić w Radomiu. Spotkanie Radomiak Radom - Cracovia poprowadzi Jarosław Przybył. Jego asystentami będą Marcin Boniek i Dawid Golis, a sędzią technicznym jest za to Łukasz Szczech. Za VAR odpowiadać będzie Krzysztof Jakubik, natomiast za AVAR – Paweł Sokolnicki.

Radomiak Radom – Cracovia. Kto nie zagra?

Gospodarze zainaugurują grę na nowym stadionie bez Heldera Sa, Francisco Ramosa (kontuzje) i raczej Leandro (potrzebuje czasu). Pasy bez Mathiasa Hebo Rasmussena (potrzebuje czasu). Najprawdopodobniej nie będzie jest Jakuba Myszora, który jest bliski przenosin do Rakowa Częstochowa. Ostatnie mecze bezpośrednie

15.04.2023 r. Cracovia – Radomiak Radom 3:0 (Ekstraklasa)

30.09.2022 r. Radomiak Radom – Cracovia 0:2 (Ekstraklasa)

Mecz Radomiak Radom - Cracovia TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo w niedzielę od godziny 19:55 w Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Z Radomia mecz skomentują Paweł Glamowski i Wojciech Jagoda. W internecie transmisja w Canal+ Online. Relacja LIVE w GOL24 – zapraszamy!

20:00 Radomiak Radom - Cracovia CANAL+ SPORT 3

PKO EKSTRAKLASA w GOL24

Tour De Pologne 2023: etap 1