PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk - Raków ONLINE. Starcie mistrzów przy pełnych trybunach. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa ONLINE

Nie da się ukryć, że Śląsk Wrocław jest jedną z rewelacji rundy jesiennej . Do samego końca poprzedniego sezonu trwała walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. W głównej mierze za autorów happy endu uważa się Jacka Magierę, Erika Exposito i Johna Yeboaha. Dwaj pierwsi pozostali we wrocławskim klubie i wywindowali go do mistrza rundy jesiennej. Co ciekawe, w sezonie 2022/23 Śląsk zdobył 38 punkty, czyli o dwa „oczka” więcej, niż… w tej rundzie. A pozostał mecz z mistrzem Polski...

Hit kolejki z perspektywy trybun na Tarczyński Arena ma oglądać ok. 40 000 kibiców. - Kibice mają duże znaczenie. Gra się po to, aby było ich na stadionie jak najwięcej. Mieliśmy komplet na Legii, teraz kolejny taki mecz z Rakowem. Po to się zostaje piłkarzem, żeby grać przy pełnych trybunach. Piłkarze najlepiej wiedzą, ile to daje. Lepiej grać przy pełnych trybunach niż przy pustych – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Jacek Magiera.