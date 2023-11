PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź ONLINE. Wicelider kontra outsider. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź ONLINE

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław Przygotowujemy się własnym rytmem, ŁKS miał mecz pucharowy, po którym mają aż 120 minut w nogach. Zespół z Łodzi przyjedzie do Wrocławia i będzie walczyć. Potrzebują punktów co skutkuje tym, że nie odpuszczą ani minuty i będą walczyć do upadłego. Oni potrzebują tych punktów, chcą się utrzymać. Natomiast my dbamy o dobre nastawienie i przygotowanie do tego spotkania, wykonujemy dobrą pracę. Nie lekceważymy tego meczu, trzeba go wygrać, taki jest nasz cel, jak w każdym innym spotkaniu..

Piotr Stokowiec, trener ŁKS-u Łódź: - - Ćwiczyliśmy warianty, które chcielibyśmy wykorzystać w starciu z Rakowem. Wiemy, jak grają i jak się do tego usposobić. Mam pomysł na to, jak chcę, by funkcjonowała drużyna. Mam pomysł na to, jak rozegrać ten mecz oraz niedzielne starcie ze Śląskiem Wrocław. Chcemy dokonać kilku roszad w składzie i wiemy, jak to ma wyglądać.

- Nie ma nieistotnych spotkań. Podchodzimy do niego tak samo, jak do ligowego. Nie możemy stracić ani jednego treningu czy meczu. Wszystko jest ważne, chcemy awansować do kolejnej rundy, bo to będzie dodatkowe spotkanie przed przerwą zimową, a dla mnie - jako trenera - każdy mecz to nowe wiadomości o piłkarzach, których mamy. Musimy odpowiednio zarządzać tym spotkaniem

Spotkanie Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź poprowadzi Bartosz Frankowski. Jego asystentami będą Marcin Boniek i Jakub Winkler, a sędzią technicznym jest za to Paweł Horozaniecki. Za VAR odpowiadać będzie Tomasz Wajda, natomiast za AVAR – Krzysztof Myrmus.