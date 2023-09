PKO Ekstraklasa. Mecz Warta Poznań - Lech Poznań ONLINE. Derbowy hit 8. kolejki. Rekord na trybunach. Gdzie oglądać? TRANSMISJA NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Warta Poznań - Lech Poznań ONLINE

Obie ekipy szukają w tym sezonie stabilizacji. A to już jest czas najwyższy, bo za nami praktycznie ¼ sezonu „Zieloni” w 7 meczach zdobyli 9 punktów, co daje obecnie 8. lokatę. „Oczko” mniej na koncie ma za to Lech, ale trzeba pamiętać, że ma dwa zaległe spotkania. Niemniej dyspozycja drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma pozostawia wiele do życzenia. Trzy ostatnie mecze to dwa remisy (z Zagłębiem i Górnikiem po (1:1) i porażka (ze Śląskiem 1:3), a do tego doszła jeszcze klęska ze Spartakiem Trnava w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Sześć ostatnich Derbów Poznania to same porażki Warty. W tym cztery z rzędu pod wodzą obecnego trenera, Dawida Szulczka. Dzisiaj pojawia się wyjątkowa okazja do przełamania, bo w tym roku kalendarzowym udowodnili, że potrafią grać z topowymi drużynami w Ekstraklasie. Ale dobrze wiemy, że „derby rządzą się swoimi prawami”.