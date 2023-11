PKO Ekstraklasa. Niesamowity wyczyn Śląska Wrocław. W listopadzie może przebić wynik z tamtego sezonu

Śląsk Wrocław mistrzem jesienni w Ekstraklasie

Nikt nie był tak skuteczny w tej rundzie jesiennej jak właśnie drużyna z Wrocławia. Wyczyn lidera Ekstraklasy jest tym bardziej zaskakujący, że przecież w poprzednim sezonie Śląsk o mało co nie pożegnał się z ligą utrzymując się rzutem na taśmę w ostatniej kolejce. Przypomnijmy, WKS poległ w Warszawie przy Łazienkowskiej, ale w tej samej kolejce porażkę zanotowała Wisła Płock, która to ostatecznie spadła do 1. Ligi.

Śląsk ma na koncie 36 punktów, a tej rundzie przed nim dwa domowe mecze z Rakowem (03.12) i Koroną (09.12) oraz starcie z Zagłębiem Lubin na wyjeździe (15.12). Co ciekawe jeśli Śląsk uzbiera jeszcze minimum dwa oczka, to wyrówna swój wynik z poprzedniego sezonu...